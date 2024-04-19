19 Апреля 2024
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Фото: twitter.com/PressTV

"Ответка" Израиля по Ирану не заставила долго ждать 

Израиль нанес ракетный удар по провинции Исфахан в Иране. Об этом сообщают американские СМИ. В свою очередь, иранские СМИ сообщают о взрывах в районе аэропорта Исфахана и одной из баз ВВС армии. При этом, Иран приостановил полеты над некоторыми городами после атаки Израиля. Местные власти запретили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.

Иранский чиновник позже заявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, пишет "Рейтер". Ядерные объекты в Иране не были целью ударов Израиля, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Таким образом, можно предположить, что "ответка" Израиля была в большей степени такой же демонстративной, как и сам недавний удар Ирана. Но, так или иначе, можно констатировать, что расширяется конфликт Ирана с Западом в рамках крупного американо-китайского противостояния. А Конгресс США уже разделил пакеты помощи для Израиля, Украины и Тайваня, отдавая явный приоритет своему союзнику на Ближнем Востоке.

Как мы сообщали ранее, в ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. В Израиле заявили об отражении основной части атаки Ирана. В Минобороны еврейского государства сообщили о "совсем незначительном ущербе".

Тем не менее, удар Ирана по Израилю имел и важное финансовое измерение, поскольку израильтяне били дорогими ракетами ПВО по дешевым иранским дронам. По заявлению Израиля, за одну ночь он потратил до 1,3 млрд долларов на отражение атаки. Видимо, более 1 млрд долларов потратили и США. И теперь запас ракет надо восполнить.

Financial Times уже отмечает, что в настоящее время Израиль не может постоянно демонстрировать высокую эффективность противовоздушной обороны, а в случае перехода к потенциальному полномасштабному конфликту с Ираном часть воздушных целей могли бы прорваться на территорию страны. Такое нападение будет напоминать ситуацию, в которой оказалась Украина, где ПВО была подорвана постоянным потоком ракет.

Теги: Израиль, удар, Иран


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