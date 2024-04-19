Дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение на Ставрополье

Военный самолет разбился в Ставропольском крае. Разрушений и жертв нет. Летчики успели катапультироваться, их везут в больницу, пишет telegram-канал "112". Причины не названы.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны уточняет, что речь идет о бомбардировщике Ту-22М3 ВКС России. Борт возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту самолета не было, на земле разрушения отсутствуют.

Самолет Ту-22М — один из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен "холодной войны", выпускался с 1970-х годов. Модель Ту-22М3 выпускалась с 1978 по 1993 год. Модернизацию бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3М недавно показывали Владимиру Путину во время его посещения Казани.