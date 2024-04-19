Пожарные проведут учения в аэропорту Екатеринбурга

Утром в пятницу, 19 апреля, на территории екатеринбургского аэропорта Кольцово пройдут пожарные учения. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве настоятельно просят жителей столицы Урала и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие. Не стоит прерывать своих занятий и работ, а с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев.

"Учения не повлияют на работу авиагавани", - заверили в МЧС.

Напомним, что на этой неделе посетители ТРЦ "Радуга Парк" в Екатеринбурге были эвакуированы вместе с сотрудниками торгового центра. Оказалось, что тревога была учебной.