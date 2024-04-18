Жителей Кургана предупредили о непрерывной сирене в случае ухудшения ситуации с паводком

Жителей Курганской области предупредили, что в случае ухудшения ситуации с паводком, сирена в регионе будет звучать непрерывно. Об этом заявил и.о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Валерий Земляных.

"Сейчас сирена в Кургане работает каждые два часа. В случае серьезного ухудшения ситуации и повышения рисков для жизни и здоровья населения сирена будет звучать непрерывно. В этом случае нужно не паниковать, спокойно собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления", - сказал Земляных в видео, опубликованном региональным правительством.

Ранее мы публиковали список территорий, кому в первую очередь стоит быть готовым к эвакуации. До этого губернатор области Вадим Шумков сообщил о протечке дамбы и превышения уровня воды в Тоболе максимума 1994 года.