Курганские власти призвали жителей срочно эвакуироваться. Названы приоритетные территории

Жителей Курганской области призвали заранее эвакуироваться и не дожидаться, когда ситуация выйдет из под контроля. особенно это касается ряда территорий, расположенных вблизи водных объектов.

"Уважаемые жители подтопляемых и затопляемых территорий, не ждите, пока вода подойдет к вашим домам, эвакуируйтесь заранее. Перечень подтопляемых территорий размещается на ресурсах МЧС России по Курганской области, правительства региона и администраций муниципальных образований", - заявили в пресс-службе областного правительства.

По данным гидропоста на 22.00 на 18 апреля уровень воды в Кургане составляет 999 см. Как ранее заявлял губернатор, уровень воды в Тоболе уже превысил максимум 1094 года и отметку в 10м. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению. В Кетовском округе в районе н.п. Санаторная уровень воды по-прежнему превышает 11 м., а в районе Кетово и Крюково - выше 10 м. В районе села Белозерского - поднялся почти до 5,4 м.

Из-за протечки дамбы в створе Вороновки, ул. 2-ая Маячная, ул. Крупской, жителям М. Чаусово, Восточного, Вороновки необходимо незамедлительно эвакуироваться.

Подготовиться к эвакуации необходимо жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ и жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу в случае дальнейшего интенсивного роста воды. При резком подъеме уровня воды существует риск подтопления подвалов и первых этажей домов, расположенных по левому берегу. Жителям рекомендуют заранее переговорить с соседями сверху, если при наихудшем развитии ситуации нужно будет поднимать вещи.

Также нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе - Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная.

"Сейчас есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных. Детей, пожилых и маломобильных родственников лучше вывезти заранее в наши ПВР или к родным. И самим эвакуироваться лучше заранее", - добавили в правительстве.