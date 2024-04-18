Глава Курганской области сообщил о протечке дамбы

На дамбе в Курганской области проявляются протечки и отслоения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков

"Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-ая Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения", - написал Шумков.

По его словам, в этом районе уже организованы аварийные работы. Он также призвал эвакуироваться из прилегающих улиц и районов к указанным отметкам. В первую очередь это касается маломобильных граждан, пожилых людей, детей и женщин.

"И уж точно не устраивать там экскурсии, мешая работе тяжелой техники и погрузо-разгрузочным работам. Мы будем бороться за вас, ваши дома, за наш город, за нормальную жизнь", - добавил губернатор.

Напомним, что с 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Вчера жителей Белозерского округа призвали срочно эвакуироваться, а до этого людей вывозили из СНТ "Тюльпан".