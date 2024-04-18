18 Апреля 2024
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Экс-глава Перми Демкин уходит из правительства после скандального видео с сыном

Бывший глава Перми Алексей Демкин объявил о своем уходе с должности вице-премьера краевого правительства. Отставку он объяснил ранним скандальным высказыванием своего сына о возвращении в Прикамье и необходимостью понести за эти слова ответственность.

"Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы",- сообщил Алексей Демкин "Ъ-Прикамье", добавив, что продолжит работать в родном регионе.

Ранее похожий на сына вице-премьера в грубой форме дал понять своим подписчикам, что не собирается возвращаться в Россию. В своем видео, как теперь уже подтвердилось, Илья Демкин сидит в кафе на Бали, а на вопрос от подписчиков о возвращении обратно, показывает виды тропиков со словами: "Это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь?"

Видеоролик вызвал шквал возмущений.

"Отпрыск человека, который с трибуны вещал о воспитании патриотизма у молодежи"?, "Патриотичненько", "Вот это воспитание!" - пишут комментаторы.

Теги: Демкин, Пермь, увольнение


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Ранее 11.04.2024 14:30 Мск "Нахрена мне Пермь"? Человек, похожий на сына прикамского вице-премьера, дал понять, что не вернется в Россию

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