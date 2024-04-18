Как преобразится город? Екатеринбуржцам провели экскурсию по зеленым зонам, соревнующимся за благоустройство в 2025 году

Власти Екатеринбурга провели экскурсию по зеленым зонам города, которые соревнуются за возможность получить федеральные средства на благоустройство в 2025 году. В этот раз в маршрут журналистов вошли Парк 50-летия ВЛКСМ, Парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) и Бульвар Культуры. Подробнее о переменах в каждом из них, в материале Накануне.RU.

Парк 50-летия ВЛКСМ

На сегодняшний день он является лидером в голосовании, получив более 50 тыс. голосов. Однако, даже при таких условиях есть риск остаться без благоустроенной территории, ведь для выделения федеральных средств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" необходимо перейти порог в 380 тыс. голосов за все восемь предложенных объектов. Сейчас же город успел собрать чуть больше 200 тыс.

"Парк участвует в этой программе уже несколько лет. Он всегда был в числе лидеров, а сейчас занимает первое место среди всех зон, которые вошли в конкурс в этом году. Это один парк, который имеет уже готовый проект, и поэтому хотелось бы чтобы в этом году он победил, а в 2025-м уже было выстроено хорошее современное место отдыха. Здесь будет освещение, хорошие дорожки, малые архитектурные формы, места для занятия спортом, воркаут-зона, несколько игровых площадок, места для отдыха с маленькими детьми, площадка для выгула собак и т.д.", - рассказал общественный куратор парка, депутат гордумы Алексей Смирнов.

Уникальность этого парка заключается в том, что он разбит как ландшафтный. Здесь есть пару водоемов, которые, согласно проекту, планируется почистить и сделать обводные каналы.

Усугубляет ситуацию и то, что это последний шанс облагородить парк по прежнему проекту 2021 года, ведь в 2025-м потребуется уже новый, соответствующий всем сегодняшним нормам и гостам. Бумажная волокита и дополнительное финансирование на новый проект только отдалит горожан от обновленной и современной зоны отдыха. Да и повторить историю Летнего парка "Уралмаш" не выйдет: в случае победы, но неполучения федеральных средств, как это было в прошлом году, облагородить территорию за счет муниципального бюджета будет слишком тяжело.

На входе в парк представителей городской администрации поджидали местные жители, выступающие против застройки. История борьбы екатеринбургских властей с гражданами за территорию парка известна всему городу и длится не первый день, о чем мы неоднократно писали.

Парк 50-летия Советской власти

Второй точкой в экскурсии стал Парк 50-летия Советской власти или как его называют горожане - "Метеогорка". Еще 200 лет назад здесь, в окружении леса, была открыта магнитная метеостанция. Постепенно город разрастался, строились дома и, в итоге, остался небольшой кусочек зеленой зоны, которую в 1960-ых годах назвали Парком 50-летия Советской власти.

Несмотря на свои небольшие размеры, Метеогорку не стоит недооценивать, ведь только здесь находятся редкие породы деревьев, которые больше не встретить нигде в России. Помимо распространенных на Урале кустарников, таких как американский клен, пенсильванский ясень, сибирские лиственница и яблоня, мелколистная липа, желтая акация, сирень, рябина, береза, здесь произрастают и редкие виды: дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен гиннала, смородина золотистая и орех маньчжурский.

К сожалению, отдыхать местным жителям под ними не приходится, так как территория давно нуждается в благоустройстве. Как такового проекта нет, однако горожане уже предлагают проложить пешеходные и велосипедные дорожки, установить освещение, а также обновить лавочки, детскую площадку и воркаут-зону.

При этом менять конструкцию парка никто не собирается - Метеогорка лишь обновит свой облик и станет более комфортной для отдыха жителей и гостей уральской столицы.

"Здесь находится единственная в Екатеринбурге бесплатная смотровая площадка с доступом 24/7. С нее открывается прекрасный вид, который ночью особенно красив. Но нам нужны дорожки, нужно освещение - это острая необходимость, потому что кто-то из местных жителей или гостей приезжает сюда ночью посмотреть. И ходить здесь, получить травму - очень не хотелось бы оставить о нашем городе такие неприятные впечатления.

Реконструкция нужна, потому призываю всех отдать свой голос за наш парк. Особенно это касается молодого поколения, ведь именно им здесь жить и пользоваться этим парком", - сказал зампредседателя комитета благоустройства Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Бульвар Культуры

Сердце Уралмаша может на первый взгляд и не вызывает опасений за свое "здоровье", однако, приглядевшись, можно увидеть насколько сильно оно нуждается "в лечении". Обшарпанные и поломанные скамейки, надписи и остатки объявлений на столбах фонарей, ощутимая нехватка зон для отдыха с детьми, что особенно актуально для местных семей. Территория давно требует улучшений, с чем могут помочь федеральные средства.

"Жители Уралмаша в первую очередь ожидают обновления именно этой территории. Это и озеленение, появление новых деревьев, саженцев, цветников, появление новых объектов малой архитектуры, видеонаблюдения, обновление скамеек, дорожек, замена освещения. Все, чтобы можно было здесь комфортно находиться. К нам поступает множество обращений, чтобы расширить спортивную площадку, потому что всем места уже не хватает, построить детскую площадку, потому что много жителей гуляют здесь с детьми. Также мы обсуждаем возможность восстановления фонтана, как это было раньше", - рассказал депутат гордумы Владислав Овчинников.

Бульвар Культуры это не только пешеходный маршрут - это место для прогулок с детьми и спокойного отдыха, которое очень сильно любят местные жители, утверждает Овчинников. Локация буквально объединяет современность и прошлое - здесь можно увидеть исторические здания и несколько памятников, как например мемориал жителям Уралмаша, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Стеллу 50-летия УЗТМ и памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову.

Помимо этого, тут находится Екатеринбургская академия современного искусства, который является точкой притяжения, особенно для молодежи.

Голосование продлится до 30 апреля 2024 года. Сделать свой выбор горожане могут на сайте "Городская среда", через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга.

Важно, что в этом году, проголосовать за объект в Екатеринбурге могут жители и других городов Свердловской области.

Согласно последним данным, результаты по каждой из восьми территорий-кандидатов следующие:

парк 50-летия ВЛКСМ - 47,7 тыс.+

бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной - 36,5 тыс. +

2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка - 25,8 тыс. +

Основинский парк - 23,8 тыс.+

Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап) - 23,1 тыс.+

парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) - 20,2 тыс. +

парк "7 Ключей" - 17,1 тыс. +

бульвар на улице Посадской - 13,8 тыс.+

Напомним, что в прошлом году долгожданную победу получил Летний парк Уралмаш, однако голосов было недостаточно, порог в 25% от населения старше 14 лет достигнут не был, из-за чего Екатеринбург стал единственным городом в Свердловской области, не прошедшим в программу для получения федеральных средств. В этом году для преодоления порога необходимо набрать 380 тыс. голосов.