Строительство земснаряда для дноуглубительных работ стартовало на производственной площадке ОСК в Астраханской области

Торжественная церемония закладки киля головного земснаряда состоялась на производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). В мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Основное назначение судна проекта 93.159А – проведение дноуглубительных работ, разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будут использовать также для чистки рек и других гидротехнических строительств.

«Современный дноуглубительный флот необходим российской экономике для поддержания нормативного состояния внутренних водных путей и морских акваторий», – отметил Игорь Бабушкин.

Контракт на поставку шести самоходных судов ЮЦСС и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключили в 2023 году. Земснаряды будут строить на астраханских верфях по отечественному проекту ООО «ГЦКБ РЕЧФЛОТА» с использованием российского судового комплектующего оборудования.

Как подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки региона обеспечены заказами на два года вперед.