В Астраханской области проходит проверка квалификации специалистов физподготовки ВКС России

Сегодня на Центральном стадионе Астрахани состоялась торжественная церемония открытия проверки уровня профессиональной подготовленности специалистов физической подготовки Воздушно-Космических Сил России. Участников мероприятия приветствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Бойцов ВКС всегда отличало высочайшее мастерство и верность лучшим традициям воинской службы. А хорошая физическая подготовка личного состава – это залог безопасности страны, – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин. – На вас лежит особая ответственность – готовить военнослужащих к выполнению служебных задач в самых сложных условиях. Желаю вам пройти все испытания на «отлично», показать не только силу и выносливость, но и умение передать знания и навыки другим».

Мероприятие организуется ежегодно с 2015 года, и второй раз Астраханская область становится площадкой для его проведения. В этом году проверить свой уровень компетенции приехали 300 специалистов Воздушно-Космических Сил РФ из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Краснодара, Екатеринбурга, Липецка и других регионов России.

В Астраханской области поддержку в организации проверки оказывают министерство физической культуры и спорта и министерство культуры региона. Итоги мероприятия подведут в воскресенье, 21 апреля.