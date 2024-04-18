18 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области проходит проверка квалификации специалистов физподготовки ВКС России

Сегодня на Центральном стадионе Астрахани состоялась торжественная церемония открытия проверки уровня профессиональной подготовленности специалистов физической подготовки Воздушно-Космических Сил России. Участников мероприятия приветствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Бойцов ВКС всегда отличало высочайшее мастерство и верность лучшим традициям воинской службы. А хорошая физическая подготовка личного состава – это залог безопасности страны, – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин. – На вас лежит особая ответственность – готовить военнослужащих к выполнению служебных задач в самых сложных условиях. Желаю вам пройти все испытания на «отлично», показать не только силу и выносливость, но и умение передать знания и навыки другим».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Мероприятие организуется ежегодно с 2015 года, и второй раз Астраханская область становится площадкой для его проведения. В этом году проверить свой уровень компетенции приехали 300 специалистов Воздушно-Космических Сил РФ из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Краснодара, Екатеринбурга, Липецка и других регионов России.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В Астраханской области поддержку в организации проверки оказывают министерство физической культуры и спорта и министерство культуры региона. Итоги мероприятия подведут в воскресенье, 21 апреля.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: воздушно-космические силы, игорь бабушкин,


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