В Тюменской области размыло дамбу в селе Огнево Казанского района

В Тюменской области размыло дамбу в селе Огнево Казанского района. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU

Вода подступила к жилым домам.

По данным на утро 18 апреля, фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от семи до 68 сантиметров, в реке Тобол — от одного до 17 сантиметров. Из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1609 человек, из них 193 — в пункты временного размещения.