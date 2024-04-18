Банки в экспериментальном режиме смогут видеоидентифицировать клиентов

Уже в этом году банки в экспериментальном режиме смогут проводить видеоидентификацию клиентов, ЦБ планирует одобрить изменения в закон, которые для этого понадобятся, сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова.

"У нас практически уже готовы изменения в 115-й закон ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" – прим. ред.), буквально вчера мы обсуждали это с Росфинмониторингом, планируем в этом году запустить в рамках экспериментально-правового режима возможность использования видеоидентификации", - цитирует Полякову "Интерфакс".

По ее словам, видеоидентификация удобна для клиента, для банка, обеспечивает безопасность. "Когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию дается банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране", - пояснила Полякова.