Рекордно снизился рейтинг премьер-министра Великобритании

Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до рекордно низких значений среди всех глав правительства за последние 46 лет.

По данным опроса, только 16% британцев одобряют действия Сунака на посту премьер-министра, 75% недовольны. Его общий рейтинг, представляющий собой разницу между положительной и отрицательной оценкой, составил минус 59 пунктов, что стало антирекордом, пишет РИА Новости.

Экс-министр финансов Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании 24 октября 2022 г. Сунак остался единственным кандидатом на пост после того, как его конкурент, лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки депутатов для участия в выборах.