В Нижнем Новгороде выплаты контрактникам повысят до 1 миллиона рублей

В Нижнем Новгороде единовременные выплаты людям, заключившим контракт с ВС РФ, составят 1 млн руб., заявил мэр города Юрий Шалабаев. Он добавил, что "это средства города, Минобороны РФ и региона".

"Мы все гордимся патриотизмом и мужеством наших ребят, которые идут на СВО и ставят интересы государства выше своего личного комфорта, душой болеют за страну. Повышение городских выплат – лишь малая толика той благодарности, которую они заслуживают", - написал градоначальник. Он не сообщил, сколько средств планируется потратить из бюджета города и области на стимулирование контрактников.

За три первых месяца 2024 года на военную службу по контракту в ВС РФ записалось уже более 100 тыс. человек, в Москве и других городах "существенно увеличилось число желающих поступить на службу", заявили в Минобороны России в начале апреля.

Особенный наплыв желающих стать контрактниками зафиксирован сразу после теракта в "Крокус Сити Холле": ежедневно в пункты отбора стали приходить до 1,7 тыс. человек. "В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", - заявили в Минобороны России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2024 года в ВС планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.