Иран заявил, что выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов к удару

Иран ответит зеркально в случае нападения Израиля на свои ядерные объекты, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

"Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении", — приводит РИА Новости слова военного. По его словам, иранские военные готовы запустить "мощные ракеты", чтобы уничтожить эти цели.

Хакталаб предупредил, что после нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину. В последние годы власти страны сообщали, что не намерены создавать ядерное оружие и развивают атомную энергетику в мирных целях.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. В Израиле заявили об отражении основной части атаки Ирана. В Минобороны еврейского государства сообщили о "совсем незначительном ущербе". Однако американский телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщал, что по меньшей мере девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам в ходе атаки.