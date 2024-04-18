Россияне в выходные сидят дома или занимаются бытом, а хотели бы путешествовать

Большая часть россиян в выходные занимается бытовыми делами (31%) или просто сидит дома (45%). При этом нельзя сказать, что такое времяпрепровождение – предел мечтаний граждан: 30% респондентов оказались недовольны тем, как они проводят выходные. 75% из последней категории мечтают чаще отправляться в краткосрочные путешествия, это данные опроса сервиса "Авиасейлс", которые приводит Telegram-канал "Кровавая барыня".

В выходные дни 32% россиян проводят встречи с близкими, только 23% отправляются в путешествия выходного дня (ПВД).

Также выяснилось, что ПВД популярнее, чем занятия хобби или спортом (22%) или посещение культурных мероприятий (20%).

А вот на что хотят потратить выходные те, кто недоволен своим времяпрепровождением: 33% признаются, что в нерабочие дни хотели бы уделять больше времени саморазвитию, 21% — близким, 15% — больше успевать по дому, 9% — лежать ничего не делая.