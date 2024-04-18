18 Апреля 2024
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Общество Ивановская область
Фото:пресс-служба Ивановской областной Думы

Парламентарии Ивановской области одобрили новые меры поддержки семей

18 апреля депутаты Ивановской областной Думы законодательно утвердили ряд мер поддержки семей в регионе. В частности, до миллиона рублей увеличен региональный студенческий материнский (семейный) капитал, многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога.

Получить региональный студенческий материнский капитал могут семьи, в которых первый ребенок появился до достижения матерью возраста 24 лет при условии, что оба родителя (или единственный родитель) являются студентами очного отделения в колледже или вузе. При этом место жительства ребенка, а также хотя бы одного из родителей должно находиться на территории Ивановской области. Доход семьи при назначении меры поддержки учитываться не будет.

Выплата будет предоставляться дополнительно к федеральному материнскому капиталу. Направить эти средства можно будет на улучшение жилищных условий, образование ребенка или ежемесячную выплату маме до достижения малышом трех лет. Распространяться эта мера поддержки будет на студенческие семьи, в которых ребенок родился с 1 апреля 2024 года.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

«Сегодня на пленарном заседании депутаты приняли ряд инициатив, направленных на поддержку семей. Одна из них – практически уникальная мера поддержки, так называемый региональный студенческий материнский капитал. Такая мера поддержки реализуется в очень небольшом числе регионов», – отметила председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, комментируя принятое решение.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Спикер парламента напомнила, что региональный студенческий материнский капитал введен в Ивановской области несколько лет назад. Первоначально он составлял 50 тысяч рублей, затем было принято решение о его трехкратном увеличении. В последнее время величина выплаты составляла более 170 тысяч рублей.

По предложению губернатора Станислава Воскресенского выплата будет составлять 1 миллион рублей. «Ни в одном другом регионе нет такой величины регионального студенческого капитала. Мы гордимся тем, что можем поддержать таким образом наши студенческие семьи», – подчеркнула Марина Дмитриева.

Коллаж, семья(2024)|Фото: Накануне.RU

Еще одна утвержденная сегодня мера поддержки – предоставление многодетным семьям льготы по транспортному налогу на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Мера поддержки распространяется на одного из родителей (законных представителей) в семье, имеющей статус многодетной семьи, местом жительства которого является Ивановская область. «До сих пор эта льгота действовала только для родителей с низкими доходами. С принятием закона мера поддержки будет предоставляться без учета доходов семьи, что, безусловно, является хорошим подспорьем для многодетных семей», – сообщила председатель Думы.

(2024)|Фото:пресс-служба Ивановской областной Думы

Напомним, что за последние десять лет число многодетных семей в Ивановской области возросло более чем в два раза и сейчас составляет свыше 10 тысяч. В них воспитывается почти 34 тысячи детей.

Теги: ивановская областная дума, студенческая семья, марина дмитриева, поддержка семей,


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