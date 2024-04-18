Замминистра культуры Свердловской области подал в отставку

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко ушел в отставку. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

По данным канала, глава региона Евгений Куйвашев уже подписал указ об освобождении Радченко от должности с 22 апреля. На посту замминистра чиновник работал с 2018 года.

У министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной есть один первый заместитель (Юлия Прыткова) и два заместителя. Кроме Сергея Радченко эту должность занимает Роман Дорохин.