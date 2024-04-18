В МВД опровергли сообщения о массовых хищениях имущества в подтопленных регионах

МВД РФ опровергло информацию, появившуюся в СМИ, о многочисленных фактах хищения имущества в подтопленных районах Курганской и Томской областей.

"Данная информация не соответствует действительности", - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее данным, в Томской области подобные случаи не зарегистрированы. В Курганской области в полицию поступило два сообщения о кражах, из которых подтвердилось одно. Подозреваемый в хищении из домовладения в Притобольном округе задержан и заключен под стражу.

Ранее МВДпризвало жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать в полицию о фактах мародерства на подтопленных территориях. Волк опровергла информацию о многочисленных фактах мародерства на территориях в Орске и других населенных пунктах Оренбургской области. На сегодняшний день территориальными органами МВД России зарегистрирован только один подобный случай. Он произошел 5 апреля в Оренбурге. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который перевозил на тележке стройматериалы в СНТ "Дубовый плес". В отношении него возбуждено уголовное дело.