Работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня

Работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области со ссылкой на заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова.

Профильные службы и добровольцы трудились в две смены.

Укреплять и наращивать дамбы начали еще на прошлой неделе, когда был получен неблагоприятный прогноз, сейчас он еще раз скорректирован. Многие жители Казанки практически каждый день приезжают и помогают защищать родное село.

"Работаем круглосуточно, понимаем, что времени совсем мало. Задействовано 20 самосвалов. Волонтеры наполняют мешки песком, которые нужны, чтоб дополнительно увеличить высоту насыпи", - сообщил Сергей Шустов.

Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров. Пик паводка ожидается в ближайшие дни. Жителям, чьи дома попадают в зону вероятного подтопления, нужно эвакуироваться. Готовы ПВР, продолжается оповещение населения.

Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.