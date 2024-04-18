Украина с начала года потратила на оружие $4 миллиарда

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о том, что "незалежная" потратила из бюджета в начале года на закупку вооружения $4 млрд.

"Именно такой объем средств на закупку вооружения потратило правительство в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета", - приводит РИА Новости запись Марченко на своей странице в соцсети Facebook*.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина больше не может считаться суверенным государством. Так случилось потому, что Киев зависит от помощи Евросоюза и Соединенных Штатов.

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