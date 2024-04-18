Посол России в Берлине вызван в МИД ФРГ

Посол России в ФРГ вызван в Министерство иностранных дел Германии в связи с задержанием двух мужчин, подозреваемых в подготовке диверсий по заказу российских спецслужб, передает Spiegel со ссылкой на официального представителя министерства.

Ранее сообщалось об аресте двух мужчин, у обоих двойное гражданство – России и Германии. Немецкие силовики заявили, что задержанные подозреваются в подготовке диверсий на оборонных предприятиях и объектах военной инфраструктуры.