В Гильдии строителей Урала отрицают повреждение плитки в Историческом сквере

В Гильдии строителей Урала прокомментировали обвинения в свой адрес о повреждении плитки в Историческом сквере Екатеринбурга.

Претензии прозвучали сегодня во время инспекции качества ремонта дорог от заместителя главы города Алексея Бубнова. Чиновник заявил, что якобы тяжелая техника в День строителя повредила плитку в Историческом сквере.

Как сообщили Накануне.RU в pr-службе Гильдии строителей Урала, подобные заявления противоречат действительности.

"Выставка техники проводилась исключительно на проезжей части проспекта Ленина в строгом соответствии с требованиями к весу и габаритам. Более того, ее монтаж и демонтаж состоялся в рекордно короткие сроки, чтобы как можно скорее вернуть автомобилям полный доступ к проспекту", - отметили в организации.

"Мы ответственно заявляем, что с нашей стороны в Исторический сквер во время монтажа и демонтажа конструкций к празднику не допускался транспорт весом более 3,5 тонн, как того требуют правила эксплуатации, выданные нам комитетом благоустройства города. Еще раз отмечу, что строительная техника располагалась только на асфальтовом покрытии проезжей части проспекта Ленина. Совершенно точно празднование Дня строителя никак не отразилось на состоянии плитки, и мы считаем недопустимым перекладывать ответственность за некачественную работу на крупнейший отраслевой праздник в нашей стране и строительную отрасль города в целом", - сообщил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.