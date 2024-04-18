Переживший покушение мурманский губернатор вышел на работу

Вернулся к работе раненый губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Официально губернатор вышел с больничного сегодня, но при этом совещаниями и рабочими вопросами занимается с момента выхода из больницы", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

Напомним, вечером 4 апреля Александр Быданов напал на губернатора с ножом. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Он был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР сообщили, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был. 12 апреля Чибис сообщил о том, что его выписали из больницы, где он лечился после ранения.