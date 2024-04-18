В Ивановской области введут маткапитал в 1 миллион рублей для студенток

В Ивановской области ввели региональный материнский капитал для студенток – его будут выплачивать на детей, родившихся с 1 апреля 2024 года. Выплата составит 1 млн руб., сообщили в областной администрации. Законопроект поддержали депутаты региональной думы.

"Воспользоваться новой мерой поддержки при рождении первого ребенка смогут семьи, в которых оба родителя (или единственный родитель) впервые обучаются очно в вузе или колледже, а маме на момент появления малыша еще не исполнилось 24 года. Выплата будет предоставляться дополнительно к федеральному материнскому капиталу, доходы семьи при ее назначении учитывать не будут. Вместе с тем установлено обязательное условие: место жительства ребенка, а также хотя бы одного из родителей должно находиться в Ивановской области", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Деньги можно будет потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или ежемесячную выплату маме до достижения ребенком трех лет.

В последнее время российские власти активно продвигают идею рождения ребенка во время обучения в вузе - на фоне демографических проблем и идеи о том, что компенсировать сокращение населения можно только за счет роста многодетных семей. В рамках этой концепции продвигается мысль об отказе от позднего рождения первого ребенка. При этом о кратном росте стипендий не говорится. Недавно Миноборнауки сообщило, что при вузах будут создаваться детские комнаты, куда можно будет отправить ребенка, пока мать находится на лекциях.