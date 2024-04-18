СК: Подозреваемый в убийстве на парковке в Москве находится в РФ нелегально

Установлена личность подозреваемого в убийстве москвича в ходе ссоры на парковке. Как сообщает Следственный комитет РФ, это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России.

Принимаются меры к его обнаружению и задержанию, добавили в ведомстве.

Напомним, 17 апреля на юго-востоке Москвы из-за замечания о парковке произошла драка, закончившаяся смертью одного из ее участников.

По версии следствия, 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве. 24-летний местный житель осудил такое поведение приехавшего. В ответ водитель избил оппонента и не менее одного раза ударил ножом в область живота, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве – гражданин Азербайджана, 21-летний Шахин Аббасов. Shot пишет, что BMW, на котором скрылся убийца с братом, найден брошенным в Москве. Беглецы могли сменить транспорт.