Дядю Джо Байдена могли съесть каннибалы

81-летний президент США Джо Байден считает, что останки его дяди Эмброуза Финнегана во время Второй мировой войны не смогли найти потому, что в районе крушения самолета родственника недалеко от Новой Гвинеи "было много каннибалов".

По данным CNN, в архиве Минобороны США сообщается, что самолет Финнегана А-20 Havoc, направлявшийся в Новую Гвинею с курьерским рейсом, упал в воду у берегов острова "по неизвестным причинам".

"Его [дядю] подстрелили в Новой Гвинее, а тело так и не нашли, потому что раньше в этой части Новой Гвинеи было много каннибалов, правда", - сказал Байден.

Память без вести пропавшего дяди Байдена была увековечена на мемориальном кладбище американских военных в Маниле на Филиппинах.

Байден завел речь о своем дяде и каннибалах, критикуя Дональда Трампа, который в 2020 году, якобы, пренебрежительно отозвался о военнослужащих, погибших в бою, и пропустил церемонию чествования ветеранов. Трамп, впрочем, отрицает, что такая история имела место.