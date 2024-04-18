"Автомобилист" позвал своих болельщиков на вручение бронзовых медалей КХЛ

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" проведет закрытие сезона и устроит традиционную встречу со своими болельщиками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, мероприятие состоится в эту пятницу, 19 апреля, в КРК "Уралец". Всех пришедших ждет встреча и общение с игроками и тренерским штабом, раздача автографов и еще много всего интересного. Также пройдет вручение хоккеистам бронзовых медалей чемпионата КХЛ.

Двери для зрителей откроются в 17:30, начало встречи с командой – в 19:00. Вход свободный. В клубе обещают еще один приятный сюрприз.

"Доставайте свои коньки, берите их с собой – с 21:00 до 23:00 проведем массовое катание! Обращаем ваше внимание, что на льду будет значительно холоднее, чем сейчас на улице – позаботьтесь о том, чтобы вы не замерзли!", - отметили в "Автомобилисте".

Напомним, на этой неделе команда Николая Заварухина завершила борьбу за Кубок Гагарина, но впервые в своей истории выиграла бронзовые медали КХЛ. Уральцы уступили в решающем матче полуфинальной серии против магнитогорского "Металлурга", который в финале сыграет с ярославским "Локомотивом".

Также игрок "Автомобилиста" Анатолий Голышев был признан лучшим нападающим полуфиналов Кубка Гагарина.