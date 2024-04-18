18 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Ростех потратит 70 миллиардов на обновление военных предприятий Татарстана

Ростех потратится на обновление предприятий боеприпасной отрасли в Татарстане – госкорпорация готова выделить 70 млрд руб.
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"В рекордные сроки только на Казанском пороховом заводе реконструируются 40 объектов. Вводятся в эксплуатацию сотни единиц оборудования, создаются новые рабочие места на высокотехнологичных фабриках. Создаются все условия для качественного и своевременного исполнения гособоронзаказа", – приводит Ростех в своем telegram-канале слова индустриального директора Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, члена Бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева.

Счетная палата России в 2023 г. выявила нарушений на 2,1 трлн руб., сообщила врио руководителя ведомства Галина Изотова, выступая с отчетом в Госдуме. По ее словам, в казну было возвращено 26 млрд руб. Суммы нарушений растут, поскольку растут и государственные расходы, поясняет главный аудитор. А еще в зоне ответственности СП оказались новые объекты. Например, в связи с СВО проведено более 400 проверок. Проверяли все: от законов и правительственных распоряжений до исполнения гособоронзаказа. Изотова сообщила, что было возбуждено 132 административных дела, 126 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. При этом возбуждено всего 18 уголовных дел, хотя речь идет о миллиардных нарушениях.

Теги: Ростех, предприятия, гособоронзаказ


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