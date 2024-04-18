Песков переадресовал в Грозный вопрос о задержании главы МЧС Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева.

"Вы знаете, это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее о жестком задержании Цакаева сообщила Baza. По данным телеграм-канала, 14 апреля несколько сотрудников полиции в жесткой форме вытащили министра из черного внедорожника у ФКПП "Герзель" и положили лицом в асфальт. Через некоторое время он был отпущен, медосвидетельствование не проводили.

Цакаева, по предварительным данным, остановили за пьяное вождение без документов. Его якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни.