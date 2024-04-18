Мэрия Нижневартовска платила субсидии за "мертвые души" в частных детских садах

Контрольно-счетная палата (КСП) Нижневартовска провела проверку выплат в 2022 году субсидий детям, посещающим частные детские сады и нашла нарушения на 62 млн руб. Это следует из отчета КСП за 2023 год, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, нарушения были допущены в части отбора получателей субсидий, соблюдения сроков их перечисления, размера, принятия отчетности.

Кроме того, было выявлено, что сертификаты выдавались на имя детей, которые не посещали частные детские сады в течение месяца и более - то есть оплата производилась за услуги, которые не оказывались детям из-за их непосещения. Также были выявлены случаи оплаты за детей, посещающих не частные детские сады, а муниципальные.

Всего выявлено нарушений на сумму 62 003 810 руб.

Внесены изменения в действующие Соглашения о предоставлении субсидии.