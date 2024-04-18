Российские власти больше не планируют мобилизацию, а делают ставку на контрактников - Bloomberg

Российские власти собираются привлекать еще больше контрактников к участию в СВО, стремясь избежать второй волны мобилизации, которая может подорвать народную поддержку, пишет Bloomberg.

Кремль стремится не повторить мобилизацию сентября 2022 года, которая подорвала общественное доверие и спровоцировала исход почти миллиона россиян из страны, сообщили три источника, информированные о дискуссиях по этому вопросу.

Расчеты аналитиков, опрошенных изданием, таковы: привлекая до 30 тыс. контрактников в месяц, ВС РФ могли бы пополниться на 300 тыс. человек уже в этом году.

Издание предполагает, что новое наступление российские военные будут планировать с расчетом на постепенный приток новых контрактников, а не на мобилизацию еще 300 тыс. человек за один раз.