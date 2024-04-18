Лантратова предлагает прогрессивную систему поддержки семей с детьми

Депутат Госдумы Яна Лантратова предлагает сформировать прогрессивную систему поддержки семей с детьми, то есть чтобы поддержка возрастала по мере увеличения числа детей.

Сейчас пособие на детей назначается по критерию нуждаемости, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе. Размер пособия зависит от того, сколько не хватает семье, чтобы подняться до уровня бедности - от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Лантратова считает, что нужно увеличивать как размер пособия, так и лимит дохода в зависимости от количества детей в семье. Так, если детей двое, то пособие назначать, если доход на одного члена семьи ниже 1,5 прожиточного минимума, причем размер пособия составит от 100% до 150% прожиточного минимума на ребенка. Для семьи с тремя детьми - если доход на одного члена семьи ниже двух прожиточных минимумов, а размер пособия - 150% до 200% прожиточного минимума на ребенка. Такая система поддержки привела бы к росту благосостояния семей с детьми и улучшению демографии, подчеркивает депутат.

В настоящее время многодетность практически является синонимом бедности. Даже в случае нищеты семьи поддержка оказывается только до уровня бедности. По словам демографа Юрия Крупнова, единым пособием по нуждаемости власти как бы говорят людям: хотите получить поддержку — станьте нищими. А потом государство протянет руку помощи и "подтянет" семью к самому порогу бедности, но ни в коем случае не выше.

В результате в России риск бедности семей с детьми в среднем почти в 2,5 раза выше, чем без детей. И он возрастает по мере роста количества детей в семье. С одним ребенком он почти в два раза выше, с двумя - в 2,3 раза, с тремя и более детьми — в 3,6 раза.