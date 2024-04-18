Полиция нашла владельца питомника под Екатеринбургом, где погибло множество собак

В питомнике под Екатеринбургом нашли множество погибших собак. Трупы псов ездовых пород обнаружили недалеко от деревни Гусево.

Теперь в обстоятельствах этой жуткой истории предстоит разобраться полицейским. Начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых подтвердил Накануне.RU факт ЧП с гибелью большого количества собак. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

"На место обнаружения тел животных выезжали сотрудники полиции территориального ОВД. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести представителям службы участковых уполномоченных. Личность владельца питомника сыщики уже установили: он, по предварительным данным, проживает в пригороде Березовского", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, тела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины их смерти.

"После получения заключения исследования следственное подразделение ОВД Белоярского района планирует возбудить уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", - добавил Валерий Горелых.

По его словам, ситуация взята на контроль руководством областной полиции.