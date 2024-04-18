Астраханская область и иранская провинция Гилян наращивают сотрудничество

В режиме видео-конференц-связи состоялись переговоры вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева с заместителем губернатора провинции Гилян Исламской Республики Иран по координации экономической деятельности Хоссейном Мохаммадианом. Участие во встрече приняли руководители ряда министерств и ведомств нашего региона и провинции Гилян. На ней обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах торговли, логистики, инвестиций и туризма.

«Гилян является надёжным партнёром Астраханской области, — отметил Денис Афанасьев. — Основные направления нашего взаимодействия на ближайшую перспективу были определены во время визита губернатора провинции Гилян Асадоллы Аббаси в конце прошлого года, его переговоров с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Наша общая задача — облечь наше сотрудничество в реальные проекты».

Хоссейн Мохаммадиан отметил высокий потенциал провинции Гилян в развитии перевозок по международному транспортному коридору «Север — Юг». По его мнению, экономические зоны двух регионов должны активнее сотрудничать друг с другом, чтобы увеличить грузопотоки.

Эту же тему затронул в своём выступлении генеральный директор торгово-промышленной свободной экономической зоны «Энзели» Мохаммад-Саджад Сиахкарзадех. Он рассказал о преференциях, которые СЭЗ может предоставить астраханским инвесторам и предложил им на выгодных условиях размещать свои производства в зоне «Энзели». Было также высказано пожелание в рамках реализации соглашения между свободной экономической зоной «Энзели» и астраханской особой экономической зоной «Лотос» оперативнее обмениваться деловой информацией о льготах, потенциальных инвестиционных площадках на территориях зон.

Успешным примером сотрудничества назвал строительство иранского предприятия «Роза» по производству бытовой химии на территории астраханской ОЭЗ «Лотос» заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков.

«Мы предлагаем иранским коллегам рассмотреть возможности для открытия новых производств в ОЭЗ „Лотос“ и портовой особой экономической зоне, — отметил он. — Готовы предложить поддержку для новых производств через Фонд промышленности Астраханской области, который предоставляет своим клиентам займы по ставке от 1 до 5 % годовых на срок до 7 лет. Эти программы уже пользуются популярностью у промышленников нашего региона».

Необходимость увеличить двухстороннюю торговлю с использованием возможностей Торгового дома Ирана в Астрахани отметили в своих выступлениях начальник генерального управления Министерства промышленности, рудников и торговли по провинции Гилян Теймур Пурхейдари и Президент Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства провинции Гилян Гасем Резаиян.

В свою очередь, министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев подчеркнул, что астраханские сельхозпроизводители готовы увеличить поставки на иранский рынок широкого ассортимента овощной и животноводческой продукции.

На встрече обсуждались конкретные шаги по развитию туризма между провинцией Гилян и Астраханской областью. Так, министр экономического развития региона Мансур Гаджиев предложил организовать перекрёстные информационные туры для руководителей туристических агентств с целью изучения туристического потенциала двух регионов.

В ходе онлайн-диалога был также затронут вопрос о необходимости возобновления прямого авиасообщения между провинцией Гилян и Астраханской областью.

Подводя итоги встречи, Денис Афанасьев и Хоссейн Мохаммадиан договорились проводить переговоры в формате ВКС между представителями различных ведомств Астраханской области и провинции Гилян