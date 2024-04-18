Песков: Путин всегда требует от губернаторов корректности, когда речь идет о людях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал замечание, которое Владимир Путин сделал на совещании тюменскому губернатору Александру Моору.

По словам Пескова, Путин всегда, даже в закрытых беседах, требует от губернаторов корректности, когда речь идет о людях и их бедах и заботах.

"В этом плане он очень требователен", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, Путин отчитал губернатора Тюменской области за его слова о людях, которые не хотят эвакуироваться из зоны паводка. В ходе доклада Моор сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только "самые упертые". "Не надо так о людях говорить, не надо", - отметил президент. После этих слов Моор извинился.