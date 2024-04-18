Экс-глава НИП гиперзвуковых систем Куранов осужден на семь лет по статье о госизмене

В Санкт-Петербурге вынесли приговор гендиректору и главному конструктору Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО "НИПГС") Александру Куранову, задержанному по делу о госизмене в 2021 году.

Городской суд Санкт-Петербурга признал ученого виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и приговорил Куранова к семи годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. руб.

Дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно".

"Суд назначил наказание меньше, чем предусмотрено статьей, а значит применил ст.64 УК РФ. Дело рассмотрено за два судебных заседания, а у нас, на секундочку, первая инстанция суда субъекта, а значит дела сложные и объемные. Вот и порассуждайте, уважаемые коллеги", - говорится в комментарии объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

О задержании Куранов стало известно 12 августа 2021 года. Как сообщалось, он являлся доктором технических наук, профессором кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".

На сайте НИИ сообщаелось, что под руководством Куранова проводились исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция "Аякс") и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.