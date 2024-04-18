Экс-главу свердловского отделения "Движение первых" заподозрили в мошенничестве

СМИ сообщили, что в Екатеринбурге задержали экс-главу свердловского отделения "Движение первых" Наталью Ермаченко.

По данным 66.RU, ее подозревают в махинациях с 4,3 млн рублей, выделенных по нацпроекту "Образование". Как утверждает источник издания, женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, в рамках расследования силовики также изучают деятельность свердловского отделения Российского детского фонда.

При этом официальные представители правоохранительных органов не подтвердили, но и не опровергли данные о задержании Натальи Ермаченко. Известно, что она возглавляла свердловское отделение "Движения первых" с марта 2023 по март 2024 года.

Накануне.RU обратилось в управление ФСБ по Свердловской области. В ведомстве заявили, что по данному вопросу комментариев не будет.