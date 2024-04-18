Москвич погиб после замечания о хамской парковке

На юго-востоке Москвы из-за замечания о парковке произошла драка, закончившаяся смертью одного из ее участников.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве. 24-летний местный житель осудил такое поведение приехавшего. В ответ водитель избил оппонента и не менее одного раза ударил ножом в область живота, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена. Его ищут, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве.