18 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Статические испытания импортозамещенного "Суперджета" закончатся только в 2025 году

Статические испытания самолета SSJ New (RRJ-95NEW с импортозамещенным двигателем) в рамках сертификации завершатся в 2025 году. Сейчас испытывается прочность пилона двигателя и крыла, тесты проходят на стенде Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора СибНИА по науке Дмитрия Смирнова.

В рамках сертификационных испытаний будут проверены прочность фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения и пилона двигателя.

По словам Смирнова, уже пройдено 30-40% всех статических испытаний.

В марте этого года стало известно, что начало производства импортозамещенных "Суперджетов" снова сдвигается – на этот раз на 2026 год. Как заявил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко, сроки предъявления авиатехники для проведения были сдвинуты по объективным причинам.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) заявили, что компании сталкиваются с объективными ограничениями, перечислив в их числе полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени.

Кроме того, в конце декабря прошлого года в ходе испытаний была выявлена необходимость в проведении дополнительных работ по двигателю ПД-8. Стоит задача обеспечить его надежность во всех режимах и гарантировать безопасность эксплуатации.

Теги: суперджет, испытания, сертификация


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