Захарова прокомментировала отказ западных страховщиков возмещать ущерб по "Северному потоку"

Западные страховые компании после отказа в возмещении ущерба оператору взорванного газопровода "Северный поток" Nord Stream AG могут лишиться доверия клиентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на публикацию газеты "Коммерсант", в которой говорилось о том, что страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказывают в выплате компенсации компании-оператору "Северного потока" Nord Stream AG, потому что считают, что газопровод пострадал в результате военных действий. акие риски не были включены в контракт, полагают они.

"Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? – написала Захарова в своем Telegram-канале. – Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счет инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались".

Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор проекта Nord Stream AG заявлял, что разрушения на газопроводах системы "Северный поток" носят беспрецедентный характер, сроки восстановления оценить невозможно.

В начале апреля Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки".