В России изъяты 612 sim-боксов для незаконной регистрации аккаунтов и кошельков

ФСБ и МВД изъяли 612 sim-боксов, используемых для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций.

Операция проходила в марте, сообщили ТАСС в центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ). В 40 регионах изъяты 612 sim-боксов и более 300 тыс. sim-карт. 32 человека попали под уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Sim-бокс – устройство, используемое для хранения и работы большого числа sim-карт. С его помощью можно обслуживать до 60 вызовов одновременно и отправлять до 600 сообщений в час.