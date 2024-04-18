В Екатеринбурге вновь оставили под арестом жительницу Лос-Анджелеса по делу о госизмене

Свердловский областной суд вновь оставил под стражей жительницу Лос-Анджелеса, задержанную на Урале по делу о госизмене.

Напомним, Ксения Карелина обвиняется по статье 275 УК РФ "Государственная измена". В феврале этого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил девушку под арест. Защита Карелиной подавала апелляцию, но тогда облсуд оставил решение в силе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в начале апреля Карелиной была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля 2024 года. Защита Ксении подала апелляционную жалобу, которую рассмотрели сегодня в закрытом режиме.

"Заслушав мнения сторон и доводы жалобы, суд апелляционной инстанции оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, задержали девушку в феврале этого года. Сообщалось, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса якобы занималась в уральской столице сбором и переводом средств украинским военным. Известно, что обвиняемая имеет гражданство России и США, замужем за американцем, а ее родители живут в Екатеринбурге. Было возбуждено уголовное дело.