Франция – лидер Евросоюза по объему купленного у России газа

Франция в первом квартале 2024 г. купила у России газа больше, чем какое-либо государство Евросоюза, – на €600 млн.

В первые три месяца 2024-го Россия увеличила поставки СПГ во Францию на 75% в годовом выражении, пишет РИА Новости. Хотя сжиженный газ – не под санкциями, закупки 1,5 млн т заметили в Евросоюзе.

Это произошло на фоне того, что Франция хочет сильнее вовлечься в конфликт на Украине. В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поразился тому, что риторика западных болванов "поражает своей противоречивостью".

"Вот главный лягушатник пугает высадкой французов в Крыму, но клянётся сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка. Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать Владимира Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам?" - написал Медведев в своем telegram-канале.

По его мнению, такое поведение – от позорной слабости.