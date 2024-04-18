Река Ишим в районе села Ильинка вновь превысила исторический максимум

Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным на утро 18 апреля, фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от семи до 68 сантиметров, в реке Тобол — от одного до 17 сантиметров. Из населенных пунктов Тюменской области, подверженных угрозе подтопления, выехали 1609 человек, из них 193 — в пункты временного размещения,

Большая часть населения переехала к родственникам, малоподвижные граждане размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания. Об этом сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

"Выражаю благодарность местным жителям, которые участвуют в укреплении гидротехнических сооружений, за неравнодушие и участие. Сегодня на территориях плечом к плечу работают все: сотрудники администраций, дорожных служб, волонтеры, полицейские, спасатели", - заявил он.

В настоящий момент в Казанском районе подтоплено 62 домовладения в восьми населенных пунктах.