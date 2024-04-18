У бойца Ивана Штыркова на турнире RCC 19 в Екатеринбурге сменился соперник

Уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков получил нового соперника на предстоящем турнире RCC 19.

Напомним, изначально Штырков должен был выйти в клетку против россиянина Давида Бархударяна с рекордом 11-4. Как сообщает пресс-служба RCC, Давид снялся с боя по состоянию здоровья. Новым оппонентом Ивана станет российский боец Шамиль Гамзатов (14-1).

Гамзатов успешно выступал в PFL и успел провести два поединка в UFC. Примечательно, что его дебют в RCC мог состояться еще в прошлом году. Тогда Магомед "Лысый Хищник" Исмаилов предлагал Шамиля в качестве соперника для Штыркова, и вот, спустя год, этот бой все-таки состоится.

Поединок Штырков vs. Гамзатов пройдет 11 мая на многотысячной арене КРК "Уралец" в Екатеринбурге и станет со-главным событием вечера.

Напомним, что главным событием шоу RCC 19 станет бой россиянина Александра Шлеменко и Куата Хамитова из Казахстана.