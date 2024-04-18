В Германии двух мужчин подозревают в подготовке диверсий в интересах российских спецслужб

В Германии арестованы двое подозреваемых в подготовке диверсий по поручению российских спецслужб, сообщает Spiegel. По данным издания, ордер на арест двух мужчин выдал генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель, задержание происходило в баварском Байройте силами спецназа полиции.

Называется имя одного из подозреваемых – это 39-летний гражданин Германии и России Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий. Силовики считают, что Дитер С. работал на российские спецслужбы по крайней мере с октября 2023 года. Он, якобы, согласился совершить поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры ФРГ, оружейных заводах и других промышленных объектах.

"В центре внимания, в том числе, был транспортные маршруты, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Целью запланированных атак было в конечном итоге подорвать поддержку Украины со стороны Германии", пишет Spiegel.

По данным следствия, Дитер С. также обследовал и фотографировал военные объекты США в Германии. Он отправил соответствующие изображения своим российским кураторам. Сообщается, что предполагаемого шпиона поддерживал в шпионаже 37-летний россиянин Александр Й., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в том, что он был агентом разведки.

Издание сообщает, что Дитер С. в 2014-2016 гг. был в ополчении ДНР, которое немецкая судебная система считает террористической организацией, так что мужчине светит еще и статья за членство в террористической организации за рубежом.