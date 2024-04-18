В Мариуполе отремонтировали многоэтажки, которые планировали снести

В Мариуполе передумали сносить несколько многоэтажек, хотя еще два года назад такие планы были. В итоге "решили поддержать инициативу города и восстановить <…> не только сами здания, но и пострадавшие квартиры в них", сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин по итогам визита в ДНР.

"В 200 квартирах сейчас идут работы, а в двух десятках – уже завершены. Зашел в одну из готовых квартир. Могу сказать, что ремонт выполнен достойно", - заявил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что работы ведутся силами "Единого заказчика".

По словам Хуснуллина, в этом году планируется отремонтировать 35 километров городских дорог, полторы тысячи фасадов и 150 дворов.