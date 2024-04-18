"Атомстройкомплекс" начал возведение новой детской поликлиники в Заречном

Компания "Атомстройкомплекс" приступила к строительству детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, новая поликлиника детской городской клинической больницы №9 общей площадью порядка 7500 квадратных метров появится на перекрестке улиц Готвальда и Одинарка уже в следующем году. Ее спроектировала и возводит в рамках национального проекта "Здравоохранение" компания "Атомстройкомплекс" по заказу управления капительного строительства Свердловской области. В настоящее время ведется разработка котлована и монтаж конструкций подземного этажа.

По проекту поликлиника в Заречном рассчитана на 500 посещений в смену, в четырех надземных этажах будут размещены кабинеты педиатров и узких специалистов, неотложное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики. Подвальный этаж отведен под центральное стерилизационное отделение, хозяйственный и инженерный блоки.

"В новой поликлинике мы планируем организовать 25 педиатрических участков. Помимо участковых педиатров в поликлинике будет организован прием более чем 12 врачей специалистов: хирурга, невролога, офтальмолога, эндокринолога, оториноларинголога, аллерголога-иммунолога, кардиолога, дерматолога, уролога, гинеколога, пульмонолога, физиотерапевта и других. Предусмотрено отделение функциональной диагностики и отделение медицинской реабилитации. Также будет работать кабинет по оказанию неотложной помощи для детей с травмами, оснащенный рентгеновским оборудованием", - рассказал главный врач больницы Игорь Огарков.

Главную сложность при проектирования составляла узкая вытянутая конфигурация земельного участка, в которой необходимо разместить новую поликлинику, необходимые проходы и проезды, парковки для автотранспорта посетителей поликлиники.

"Здание необходимо было вписать в рамки существующих ограничений и стесненных условий – красной линии улиц Готвальда и Одинарка, санитарных зон объектов окружающей застройки, сервитутов наружных инженерных сетей. У нашего коллектива большой опыт работы по проектированию и строительству сложных объектов, на которых строительная технология сочетается с медицинской, спортивной или образовательной технологиями, требующими учета соответствующих своего рода норм. Новую поликлинику для детей в Заречном районе мы осуществляем "под ключ" и передадим заказчику оснащенные оборудованием и мебелью помещения. В проекте предусмотрены колясочные, создана безбарьерная доступная среда для маломобильных групп населения", - рассказал заместитель директора по строительству компании "Атомстройкомплекс" Юрий Толмачев.

Начиная с этапа проектирования "Атомстройкомплекс" тесно взаимодействуют с представителями детской городской клинической больницы №9, чтобы учесть в проекте максимум нюансов, влияющих на удобство и эффективность эксплуатации. Например, на входе в поликлинику предусмотрена водяная, а не электрическая система подогрева, поскольку использование такой инженерной системы экономичнее в эксплуатации для заказчика.