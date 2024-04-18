Mash: В шести регионах отменили празднование Дня Победы

В шести регионах власти отменили празднование Дня Победы из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, от парадов и салютов отказались Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь. "Бессмертный полк" там пройдет в онлайн-формате. К акции памяти только через интернет также присоединятся Коми, Чита, Забайкальский край и Нижегородская область, добавляет Mash.

Ранее в Госдуме не исключили, что власти могут отменить традиционный салют в Москве на 9 мая. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, праздничный фейерверк может создавать сложности в работе средств ПВО и силовиков в целом.